Homem é preso por abusar sexualmente de irmã em Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca), em ação conjunta com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói e com a Polícia Militar, prenderam um homem, na sexta-feira (18) por estupro de vulnerável. O criminoso foi detido no bairro Santa Bárbara, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com os agentes, o homem de 33 anos abusava sexualmente de sua irmã, de 16. O crime foi descoberto e denunciado, após a própria familiar desconfiar das atitudes do abusador e das mudanças de comportamento da vítima.

Contra o abusador, foi cumprido um mandado de prisão por estupro.