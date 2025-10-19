Festival Cultura de Direitos celebra arte, diversidade e cidadania na Orla de Bambuí
Evento teve o tema “Cultura que faz bem” e reforçou o poder da cultura na promoção dos direitos humanos
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), promoveu, neste sábado (18), a quarta edição em 2025 do Festival Cultura de Direitos. Dessa vez celebrado na Orla de Bambuí, o evento teve como tema “Cultura que faz bem” e reforçou o poder transformador da cultura na promoção dos direitos humanos, na valorização da diversidade e no fortalecimento dos laços comunitários.
O objetivo do Festival Cultura de Direitos é promover a celebração da arte e da inclusão em um espaço onde a cultura se afirma como ferramenta de transformação, bem-estar e construção de uma sociedade mais justa e participativa.
“A cultura tem o poder de tirar jovens de situações de vulnerabilidade e abrir novas possibilidades de futuro. Já vimos muitos alunos mudarem de trajetória a partir do projeto. O acesso gratuito à instrumentos como violino, saxofone e tantos outros transforma vidas. Muitos jovens da periferia nunca teriam oportunidade de estudar música se não fosse o programa”, comentou o coordenador do Cultura de Direitos, Diestéfano Sant’Anna.
A programação foi marcada por música, arte, capoeira e cultura popular, e contou com apresentações de alunos das oficinas de música, além de exibições de Capoeira. O público também pode conferir exposições com produções dos participantes das oficinas de grafite, fotografia, entre outras atividades.
A balconista Thaís Azevedo contou que estudou música em outra oportunidade e foi prestigiar o evento por conta da oportunidade que ele gera à população mais carente com o acesso a instrumentos musicais antes apenas acessados por quem tem maior poder aquisitivo.
“Levar música para comunidades é muito importante, porque muitas crianças não teriam acesso a esse tipo de aprendizado de outra forma. Tem gente que chega à vida adulta sem nunca ter escutado de perto um saxofone, um violino ou uma flauta. Esse projeto abre portas e apresenta um mundo novo para essas crianças. Eu estudei música por dez anos e sei o quanto isso transforma a vida da gente”, acredita.
Confira os endereços dos polos do programa:
– Polo Bambuí: Jardim Balneário: Rua 86 (antiga Rua 5), Quadra 191, Lote 07, nº 493.
– Polo Pedreiras: Rua Alcides José Rodrigues, número 102 (antiga Rua dos Quintanilhas).
– Polo Inoã: Rua da Esperança, Lote 18, Quadra 17, Loteamento Chácaras (antiga Rua 5).
– Polo Itaipuaçu: Rua Isaltina Filomena, número 203, Quadra 10, Lote 128 – Itaipuaçu.
– Polo Recanto: Rua Raimundo Monteiro, número 203, Recanto.
– Polo Manu Manuela: Rua 27, número 586, Lote 890, Quadra 26.