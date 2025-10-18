Polícia Civil prende liderança criminosa da comunidade do Castelar em Belford Roxo

Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão pendente pelo crime de tráfico de drogas - Foto: Divulgação/Philippe Lima/Governo do Estado do RJ

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), em conjunto com equipes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), prenderam o líder do tráfico da comunidade do Castelar, em Belford Roxo. Na ação dessa sexta-feira (17), também foram apreendidos materiais entorpecentes.

Segundo as investigações, o criminoso é apontado como o “frente” do tráfico de drogas daquela localidade e um dos responsáveis por apoiar a facção narcoterrorista Comando Vermelho nos confrontos pela exploração do território do Gogó da Ema, também em Belford Roxo. A comunidade era anteriormente controlada por uma facção rival.

Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão pendente pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com o apurado, o traficante é conhecido pelo perfil violento e pela atuação direta como puxador de guerra na expansão territorial do Comando Vermelho na Baixada Fluminense.

Além da prisão do traficante, os policiais apreenderam 372 unidades de cocaína, 122 unidades de maconha, 23 frascos de lança-perfume e 54 frascos de “black lança”.