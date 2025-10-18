Foragido, 'Joga Oito', ligado ao Comando Vermelho (CV), é preso na Baixada

Ele foi condenado a uma pena de 09 anos e 04 meses - Foto: Divulgação

Policiais militares do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 21º BPM (São João de Meriti), após informações repassadas pelo Disque Denúncia prenderam o “Joga Oito”, de 26 anos, nessa sexta-feira (17).

No momento da abordagem, também foram encontrados um rádio transmissor utilizado na comunicação do tráfico local, sessenta e três pinos de cocaína e vinte reais em espécie, provenientes das vendas de entorpecentes. A prisão aconteceu na Rua João Serra – Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O acusado, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido à 64ª DP (São João de Meriti). Contra ele, havia um mandado de prisão. Constatou-se que, enquanto cumpria regime semiaberto, ele deixou a unidade prisional para Visita Periódica ao Lar ( VPL) e não retornou, sem apresentar qualquer justificativa, o que, por si, é suficiente para caracterizar sua evasão, desde 30 de dezembro de 2024, referente ao benefício do indulto de Natal.

Ele foi condenado a uma pena de 09 anos e 04 meses, cumpriu 03 anos, faltando ainda a serem cumpridas mais 05 anos e 08 meses, pelo crime de tráfico de drogas. Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional, onde fica à disposição da Justiça.

