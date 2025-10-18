Em 46 dias, 7º BPM apreende mais de 30 armas em São Gonçalo sob novo comando

Em menos de dois meses à frente do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), o coronel Lourival do Nascimento Júnior registrou a apreensão de 37 armas em operações realizadas em São Gonçalo. Desde que assumiu o comando da unidade, em 1º de setembro, os policiais apreenderam 23 pistolas, 12 fuzis, uma submetralhadora e um revólver, além de dois simulacros de armas. O número expressivo, alcançado em apenas 46 dias, reflete a intensificação das ações de patrulhamento e o reforço das operações de inteligência no município, que concentra algumas das áreas mais conflagradas da Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações da corporação, 98 suspeitos foram detidos nesse período e mais de 23 quilos de drogas, entre cocaína, maconha e crack, foram apreendidas.

Para o coronel, esses números refletem o trabalho que a unidade está prestando para a população. “A apreensão de 12 fuzis, 23 pistolas, um revólver e uma submetralhadora pelo 7º Batalhão evidencia a eficiência e o comprometimento das ações operacionais desenvolvidas em São Gonçalo”

Lourival ainda acrescenta, através de nota enviada, que “a retirada dessas armas de fogo das mãos de narcotraficantes representa uma importante redução do poder bélico das organizações criminosas e um avanço significativo na promoção da segurança pública. Tais resultados refletem o empenho contínuo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em proteger vidas e garantir a tranquilidade da população”.

São Gonçalo tem sido, nos últimos anos, um dos municípios mais afetados pela violência armada na Região Metropolitana. A atuação das forças de segurança na região é considerada estratégica para conter a expansão de facções criminosas. Com o novo comando, o 7º BPM tenta reforçar sua presença nas comunidades e mostrar resultados práticos no enfrentamento à criminalidade.