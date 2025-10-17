Operação da PM retira 1,5 toneladas de barricadas em comunidades de Niterói; Vídeo

Durante a execução da Operação Força Total, realizada na manhã desta quinta-feira (16), agentes do 4º Comando de Policiamento de Área e do 12º BPM de Niterói realizaram a desobstrução de vias após a informação de que barricadas haviam sido instaladas por criminosos ligados ao tráfico de entorpecentes nas comunidades do Boa Vista, Juca Branco, Serrão e Pé Pequeno.

Na ação, foram retiradas 1,5 toneladas de barricadas, liberando assim as vias e restabelecendo o direito de ir e vir aos moradores, além da garantia da execução dos serviços públicos.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leia também:

Acusado de tentativa de latrocínio contra policial civil é preso em São Gonçalo



MC Estudante é preso acusado de agressão contra ex e violação de medida protetiva

