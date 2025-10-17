Acusado de tentativa de latrocínio contra policial civil é preso em São Gonçalo

Wagner já possuía anotações criminais pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro - Foto: Divulgação

Wagner já possuía anotações criminais pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro - Foto: Divulgação

Acusado de ter participado da tentativa de latrocínio contra um policial civil, Wagner da Silva, foi preso por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que cumpriram nesta quinta-feira (16), um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo.

De acordo com as investigações, Wagner participou da tentativa de latrocínio contra um policial civil, lotado na 40ª DP. O crime aconteceu no Pacheco, no dia 16 de julho deste ano.

Yago Soares, que, segundo as investigações, teria sido o responsável por atirar contra o policial civil durante o roubo, foi preso dois dias após o crime.

Ainda conforme as investigações, Wagner e outro acusado teriam sido responsáveis por esconder um dos veículos usados na ação.

Durante a abordagem desta quinta-feira, realizada nos arredores da comunidade do Complexo do Salgueiro, o acusado reagiu, atirando contra os policiais. Wagner acabou baleado e, além do mandado de prisão, também foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra os policiais.

Com ele foram apreendidos um celular, uma motocicleta e um revólver calibre 38.

Wagner já possuía anotações criminais pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro.