MC Estudante é preso acusado de agressão contra ex e violação de medida protetiva

O rapper Carlos Cardoso Faria, conhecido como MC Estudante, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (17) em uma casa em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. O cantor era considerado foragido após ter um mandado de prisão expedido contra ele no dia 10 de outubro pelo 5º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

MC Estudante é réu em um processo de agressão contra a ex-namorada, Maria Eduarda Paim, e foi também acusado de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

MC Estudante é réu em um processo de agressão contra a ex-namorada, Maria Eduarda Paim | Foto: Reprodução

Juliana Nascimento, advogada responsável pela defesa do MC, nega as acusações e diz que já pediu a revogação da prisão e impetrou um habeas corpus para seu cliente.

A advogada afirma que ele destacou um vídeo em seu perfil que mostraria Maria Eduarda o agredindo, e que por isso o juiz teria expedido o mandado de prisão.

Denúncias de perseguição

Recentemente, Maria Eduarda foi duas vezes à delegacia falar sobre supostas perseguições de Carlos Cardoso nas redes sociais, e relatou à polícia que ele teria feito diversos xingamentos a ela em sua rede social antes de apagar os vídeos.

"A assistência de Maria Eduarda Paim despende esforços para o devido cumprimento da justiça em favor da vítima e está diligentemente acompanhando a busca pelo foragido", disse o advogado Gabriel Oliveira, advogado sócio do Borba e Oliveira Advogados, que representa Maria Eduarda Paim.

Procurada, a advogada Juliana Nascimento, responsável pela defesa de MC Estudante, afirmou que ele nunca perseguiu a ex-namorada, e que as acusações não são verdadeiras.

Nota da defesa de MC Estudante:

"Em nenhum momento, meu cliente descumpriu medida protetiva, o que ocorre é uma perseguição por parte da suposta vítima, a ele, seus familiares, amigos e até a namorada atual dele, a vítima stalkeia incessantemente a todos, inclusive a mim, que sou apenas advogada do mesmo.

Meu cliente já tinha em sua rede social os vídeos das agressões sofridas pela suposta vítima, muito antes da medida protetiva, o que houve foi um equívoco que será esclarecido judicialmente.

O que ocorre é uma perseguição por parte da suposta vítima, a ele, seus familiares, amigos e até a namorada atual dele. A suposta vítima stalkeia incessantemente a todos, inclusive a mim, que sou apenas advogada do mesmo.

Os vídeos que a suposta vítima alega terem sido publicados recentemente foram publicados no dia 24 de junho de 2025, um dia depois de a própria ir a público (rede social e programas de televisão) expor supostas agressões e crimes jamais cometidos, cometendo crime de denunciação caluniosa. Carlos usou dos mesmos meios da vítima para se defender, já que tem uma carreira pública.

Quanto ao crime de racismo cometido pela suposta vítima, há um R.O com provas na delegacia. E há provas sobre ela ter puxado uma faca para Carlos no inquérito policial feito na 42ª DP".