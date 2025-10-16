Mateus Solano derruba celular de fã durante peça teatral

O ator Mateus Solano, de 44 anos, se tornou um dos assuntos mais debatidos nas redes sociais nesta quinta-feira (16), após um vídeo em que ele aparece derrubando o celular de uma fã durante uma apresentação viralizar nas redes sociais. O episódio ocorreu na peça O Figurante, apresentada na terça-feira (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

As imagens revelam o momento em que o artista percebe que está sendo filmado durante a encenação e dá um tapa no celular da espectadora. Apesar da queda do aparelho no chão, Mateus seguiu com a peça normalmente.

Leia também:

Rio apresentará plano para recuperar territórios ocupados pelo crime

Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro levado por bandidos no Rio: 'Colocou a arma na minha cabeça'

Em uma entrevista ao programa de Sônia Abrão, A Tarde É Sua, da Rede TV!, a fã envolvida no caso contou sua versão do ocorrido. “Sou muito fã do Mateus, ganhei os ingressos do meu marido e consegui um lugar bem na primeira fileira. Quando ele desceu do palco, peguei o celular discretamente para filmar, e ele veio e bateu na minha mão. Meu celular caiu no chão e eu nem tive coragem de pegar”, disse.

Depois de o caso ganhar destaque nas redes sociais, a assessoria do ator divulgou um comunicado esclarecendo que o público é sempre avisado antes do início das peças. “Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, quem está no palco e quem está à volta. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar qualquer dano que tenha causado ao aparelho”, disse em nota.