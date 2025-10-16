Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Anitta marca presença em evento na Inglaterra e conhece rei Charles III

Anitta está em Londres participando de um evento dedicado à discussão de fontes de energia sustentáveis e à preservação ambiental

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de outubro de 2025 - 10:29
O encontro aconteceu em uma instituição criada pelo rei ainda no período em que era príncipe
A cantora Anitta,  de 32 anos, marcou presença, nesta quinta-feira (15), em um evento realizado na Inglaterra, dedicado à discussão de fontes de energia sustentáveis e à preservação ambiental. Na ocasião, a artista teve a oportunidade de conhecer o rei Charles III,  de 76 . 

O encontro aconteceu em uma instituição criada pelo rei ainda no período em que era príncipe.

Anitta está na cidade de Londres cumprindo o compromisso de atuar como coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum. O evento presta homenagem a Cacique Raoni, líder indígena da etnia Kayapó, e destaca a importância da proteção da Amazônia.

