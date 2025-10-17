Guarda Municipal prende dupla que tentou furtar estabelecimento comercial no Zé Garoto

Os agentes da Guarda Municipal garantiram mais uma prisão em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Nesta madrugada de quinta-feira (16), dois homens foram detidos após invadirem um estabelecimento comercial na Rua Doutor Francisco Portela, no bairro Zé Garoto.

Os guardas estavam em patrulhamento quando, por volta das 1h35, foram acionados por agentes da CSSG após as câmeras de monitoramento do município flagrarem dois homens cometendo um possível arrombando a um comércio. Imediamente, os agentes foram até o local indicado e visualizaram um homem que aparentou nervosismo. Ele, então, foi abordado e revistado. Foi quando os agentes localizaram, em posse do suspeito, uma barra de ferro, possivelmente utilizada para forçar a porta do estabelecimento.

Leia também:

Brasil se destaca na passarela da Victoria’s Secret

Pré-lançamento do Festival Internacional de Poesia de Maricá - Rio de Versos acontece nesta quinta-feira (16)

Um outro homem foi localizado no interior do comércio. Ele também foi detido e junto dele foi apreendida uma quantidade de dinheiro que pertencia ao estabelecimento. Os dois homens foram levados para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhados, em seguida, para a 73ª DP (Neves), onde permaneceram presos pelo crime de furto.

CSSG - A CSSG conta com o trabalho de colaboradores capacitados e opera 24 horas por dia. A Central garante celeridade na atuação dos agentes públicos e de segurança da cidade, contribuindo para o bem-estar para a população e o combate à criminalidade. Com equipamentos de alta tecnologia e cerca de 440 câmeras de monitoramento espalhadas por pontos estratégicos da cidade, a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) completou dois anos de funcionamento em setembro de 2025.