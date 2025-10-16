Brasil se destaca na passarela da Victoria’s Secret

As brasileiras Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Gabi Moura foram destaques no tão aguardado desfile da Victoria’s Secret, um dos maiores e mais icônicos eventos de moda do mundo. Representando o país com elegância e carisma, elas levaram um toque de alegria e brasilidade à passarela conquistando fãs ao redor do globo e celebrando mais uma vez a força da beleza nacional.

Realizado em Nova York, na noite de 15 de outubro de 2025, o desfile anual da marca marcou uma edição especial não apenas pelo glamour característico, mas também por uma clara virada rumo à diversidade, à representatividade e ao “novo normal” das passarelas.

A abertura ficou por conta da modelo Jasmine Tookes, que, grávida de nove meses, desfilou exibindo sua barriga e quebrou expectativas com um momento de empoderamento. O retorno das irmãs Gigi Hadid e Bella Hadid também marcou a noite, relembrando o legado da marca e a força de suas estrelas.

Leia também!

▸ Peça sobre Clarice Lispector chega a Niterói com curta temporada

▸ Shopping em Niterói recebe o 'Reino Jurássico da World Games'

O espetáculo contou ainda com performances musicais de peso: Missy Elliott, Karol G, Madison Beer e o grupo de K-pop TWICE subiram ao palco, adicionando uma dose extra de entretenimento à moda.

A norte-americana Jasmine Tookes | Foto: Divulgação

Este ano, o desfile reforçou o novo posicionamento da Victoria’s Secret. A marca, que vem se reinventando após críticas sobre a falta de inclusão, apresentou uma passarela mais diversa com modelos de diferentes corpos e estilos, rompendo de vez com o antigo padrão tradicional.