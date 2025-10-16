Pré-lançamento do Festival Internacional de Poesia de Maricá - Rio de Versos acontece nesta quinta-feira (16)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, apoia o 1º Festival Internacional de Poesia - Rio de Versos, que terá seu pré-lançamento nesta quinta-feira (16/10), às 17h, no Cine Henfil. O evento é gratuito para o público e contará com as presenças dos escritores Mia Couto, Salgado Maranhão, além do Coral Guarani Maino’î. Ao final da programação, haverá um coquetel de celebração.

O festival, que é realizado pelo Ministério da Cultura e conta com o patrocínio da Petrobras, acontece entre os dias 30/10 e 02/11 e será um marco na cena poética de Maricá, promovendo poesia interpretada, visual, falada, no cinema e musicada, como protagonista em território brasileiro. Poeta a mais de 40 anos, o secretário de Cultura e das Utopias de Maricá, Sady Bianchin, também participa do evento de pré-lançamento e do espetáculo.

"Poesia é a expressão artística, que habita o inconsciente coletivo de um povo. É uma alegria trazer o ‘Rio de Versos’ para Maricá e inaugurar o primeiro ‘Festival Internacional de Poesia’ do Brasil no município, que é a Cidade das Utopias. Como dizia Mário Quintana: ‘Fora da poesia não há salvação’. Viva a poesia brasileira!", ressaltou o secretário.

A festa contará com poetas de 40 países e também de 20 estados brasileiros. Ao todo, 30 poetas visuais estarão presentes, sendo de 15 países diferentes. Dentre os países participantes, estarão Portugal, França, Moçambique, Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, Uruguai, Colômbia, Cuba e México.

O lançamento oficial do festival acontecerá na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, com homenagem ao compositor Jorge Mautner, que irá receber a Medalha Darcy Ribeiro.

Lei Rouanet

O “Rio de Versos – Festival Internacional de Poesia” é realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras e apoio da Prefeitura de Maricá. A Lei Rouanet (nº 8.313/1991) é um mecanismo de incentivo fiscal para projetos culturais no Brasil. Ela permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do seu Imposto de Renda para apoiar projetos culturais, deduzindo o valor investido no imposto devido. Os projetos devem ser aprovados pelo Ministério da Cultura, seguindo critérios técnicos, e os patrocinadores ficam isentos da responsabilidade pela gestão dos recursos do projeto. Este projeto foi viabilizado pela existência e pelo cumprimento da Lei.

Serviço:

Pré-lançamento do Festival Internacional de Poesia

Data: 16 de outubro

Horário: 17h

Local: Cine Henfil

Endereço: R. Alferes Gomes, 390 - Centro

Lançamento do Festival Internacional de Poesia

Data: 21 de outubro

Horário: 17h30

Local: Academia Brasileira de Letras

Endereço: Avenida Presidente Wilson, nº 203 - Centro do Rio de Janeiro

18h30 às 20h30 – Coquetel