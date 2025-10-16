Justiça decreta prisão de MC Estudante, por agredir a ex-namorada

A Justiça do Rio decretou a prisão do rapper Carlos Cardoso Faria, o MC Estudante, por agressão contra a ex-namorada, a influenciadora Maria Eduarda de Rezende Paim. O cantor teria descumprido medidas protetivas e é considerado foragido desde o último dia 10, quando o mandado de prisão foi expedido.

Nas redes sociais, Madu comemorou a decisão: "Eu não consigo conter as lágrimas e o alívio. Resposta importante para todas nós. Para as que denunciaram, para as que tiveram medo de denunciar e, principalmente, para as que poderiam ser as próximas vítimas", escreveu.

Em junho, a influenciadora usou as redes sociais para acusar o ex-namorado de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Madu se referiu ao músico como "predador sexual, um predador de mulheres indefesas" e afirmou que ficou calada por muito tempo enquanto passava “por muitas ameaças, agressões, invasões a meu domicílio, perseguição, violência sexual, doméstica, patrimonial e psicológica”.

Madu descreveu situações onde foi agredida pelo então namorado. “Fui obrigada a bloquear meu chefe das redes sociais, o que gerou uma posterior demissão. Fui estrangulada por desejar 'boa viagem' ao advogado com quem tinha processos em comum e prestava serviços. Fui espancada com diversos socos na cabeça por fazer presença em um evento organizado pelo próprio amigo dele. Fui abandonada de madrugada no Itanhangá por entrevistar o MC Poze e obrigada a excluir o vídeo de todos os meios de armazenamento”.

Ela ainda relatou sobre outros casos: “Fui sequestrada, mantida em cárcere privado por três dias. Consegui fugir dele quando parou no engarrafamento, corri na direção contrária do trânsito e um motoqueiro me tirou do local. Tentou matar minha melhor amiga atropelada, ameaçou nosso Uber de morte e nos seguiu da Barra [da Tijuca] até o Centro ameaçando nos dar tiro, pois supostamente ele estaria armado no carro".

A advogada Juliana Nascimento, que defende o cantor, negou que ele tenha descumprido as medidas protetivas e afirmou que o Mc sofre perseguição da ex-namorada. "Em esclarecimento quanto ao mandado de prisão, não foi expedido pela acusação de violência doméstica e sim, pela alegação da suposta vítima, de ter o acusado quebrado medida protetiva ao divulgar novos vídeos dela o agredindo, o que não é verdade, os vídeos estão no Instagram do Mc Estudante desde a data 24 de junho de 2025, tendo sido este intimado sobre a medida protetiva em 11 de julho de 2025, ocorreu um erro na decretação da prisão, e eu estou tomando a devida providência para que seja esclarecido".

"Saliento que a suposta vítima com o único intuito de se vingar do acusado, já que este se encontra em um novo relacionamento, vive seus dias a perseguir não somente a ele mas também, seus familiares, amigos e até mesmo eu, advogada do caso, com stalker diários em redes sociais, juntei provas nos autos do processo, de todas essas perseguições, logo tudo será esclarecido", contou.