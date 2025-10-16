Começou! Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) tem programação intensa até domingo; confira

Começou nesta quinta-feira (16) a Festa Literária Internacional de Niterói (Flin), que toma conta de todos os espaços do Reserva Cultural, em São Domingos, com uma programação intensa, plural e gratuita. São quatro dias de evento com encontros com autores, contação de histórias, mesas sobre literatura e arte, e um público que, desde cedo, já lota os corredores.

Entre os estandes que movimentam o evento, está o da editora Muiraquitã, uma das mais antigas da cidade, representada por Roberta de Souza, jornalista, escritora e fundadora do Grupo Gaia, que reúne os selos Afeto, Muiraquitã e Serpentine.

Questionada sobre o que ainda a encanta mesmo após tanto tempo vivendo o mercado editorial, ela foi cirúrgica. "Sempre me encanta ver o quanto essas histórias são vivas, necessárias, cheias de beleza e luta. O que me surpreende negativamente é o pouco espaço que a literatura ainda tem na sociedade, o interesse poderia ser maior, porque o livro físico é um ser vivo", respondeu, acrescentando que, na Muiraquitã, estão à venda desde biografias e obras sobre Niterói a livros infantis. "O mais importante é representar os autores da cidade", destacou Roberta.

Nilton e Roberta, da editora Muiraquitã | Foto: Layla Mussi

Espaço de editoras e autores independentes | Foto: Layla Mussi

Também de Niterói, Pâmela Gadelha, autora e expositora, lançou o livro Paçoca – A onça sem cor, obra de colorir que fala sobre identidade e pertencimento. “A FLIN é essencial para nós, escritores locais, e também para os leitores, que se veem nos cenários e histórias da cidade. É um espaço de encontro, de inspiração e de troca. Espero que todos venham conhecer Paçoca, que é um convite à descoberta da própria cor para as crianças e para as crianças de alma”, contou.

Pâmela Gadelha | Foto: Layla Mussi

O público jovem marcou presença logo nas primeiras horas. André, estudante do Senac, disse ter encontrado na festa um espaço de aprendizado que vai além da sala de aula: “Gosto muito de psicologia e da forma como reagimos às coisas. Acho que a literatura também ajuda a entender a mente e as emoções. É tudo muito conectado”, comentou.

Vindos da Universidade Federal Fluminense (UFF), os estudantes Drielly, de São Gonçalo, e Bruno, do Rio de Janeiro, também celebraram a iniciativa.

“Sou apaixonada por romances, fantasia e distopias. Olhei a programação e fiquei animada com as mesas e convidados. É muita gente boa reunida”, disse Drielly, empolgada.

Bruno completou: “Sou da matemática, mas adoro esse tipo de evento, é inspirador ver a cidade respirando cultura”.

As imagens mais encantadoras do dia, no entanto, vieram das crianças. As escolas municipais visitaram os espaços pela manhã e encheram os palcos de alegria e curiosidade. A diretora Cristiane Pinto, da Escola Municipal Noronha Santos, destacou a importância do contato direto com os livros: “Eles se encantam. É o tipo de experiência que marca e estimula o gosto pela leitura desde cedo, da primeira infância ao quinto ano. Ver o brilho nos olhos deles é a maior recompensa”.

Cristiane Pinto | Foto: Layla Mussi

Ainda no Espaço Nikitinhos, o Instituto Léo promove a ação "troque seu reciclável por um livro", que recebeu total atenção dos pequenos.

Arena Flin: participantes recebem certificados | Foto: Layla Mussi

A programação desta quinta contou ainda com a presença do prefeito Rodrigo Neves, que visitou o evento e participou da abertura oficial. Ao longo do dia, o público pôde acompanhar mesas com nomes como Sol de Paula, poeta do Fonseca, além de debates sobre literatura afro-brasileira, meio ambiente, arte, psicologia e educação.

A festa segue até domingo (19), com programação distribuída entre os palcos Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, Arena FLIN e Espaço Nikitinhos, onde acontecem atividades voltadas especialmente para o público infantil. Haverá também programação de podcasts, cujos conteúdos produzidos serão transmitidos ao vivo ao longo do evento.

Espaço Nikitinhos | Foto: Layla Mussi

Mais informações sobre a programação completa estão disponíveis em: https://sites.niteroi.rj.gov.br/flin/FLIN_PROGRAMACAO.pdf