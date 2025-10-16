Ação integrada entre Prefeitura, Cisp e Polícia Militar recupera duas motocicletas em Niterói; Vídeo

Duas motocicletas com registros de furto e roubo foram recuperadas nesta quarta-feira (15) em ações distintas realizadas graças às informações repassadas pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Nos dois casos, as placas foram incluídas no sistema de Cercamento Eletrônico.

Na primeira ação, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Rui Barbosa, no bairro de São Francisco, quando recebeu, via rádio do Cisp, a informação sobre uma motocicleta Honda, cor prata, placa LPF-7686, com registro de roubo, que estaria transitando na altura do bairro, sentido Icaraí.

Leia também:

Filho é preso por agredir mãe idosa em Niterói

PRF apreende drogas durante abordagem na BR-101



Diante da comunicação, a guarnição se dirigiu imediatamente ao cruzamento da Avenida Quintino Bocaiúva com a Rua Timbiras, onde montou uma barreira para inspecionar os veículos que passavam. A motocicleta foi localizada e o condutor, identificado como Lucas, foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, após ser informado sobre o motivo da abordagem e seus direitos, recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido inicialmente à 79ª DP (Jurujuba) e, posteriormente, encaminhado à 76ª DP (Centro), onde o caso foi formalizado.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

A segunda ação ocorreu por volta das 13h40, quando a Guarda Municipal foi acionada pelo Cisp sobre uma motocicleta suspeita circulando pelo bairro do Ingá. Conforme apontado pelo sistema de monitoramento, o veículo apresentava indícios de clonagem. A equipe da GM, que estava posicionada na Rua Lopes Trovão, esquina com a Rua Ator Paulo Gustavo, localizou a motocicleta e realizou a abordagem.

A condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tampouco apresentou a documentação do veículo, alegando tê-lo adquirido há cerca de dois meses. Com apoio do Cisp, foi verificado que a motocicleta era produto de furto ocorrido no município de Duque de Caxias. O modelo original era da cor azul, mas havia sido adulterado para vermelho, o que reforçou a suspeita de clonagem. A motocicleta e a condutora foram encaminhadas à 77ª DP (Icaraí) para os procedimentos legais.