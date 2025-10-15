PRF apreende drogas durante abordagem na BR-101

A ação ocorreu por volta das 4h, quando os agentes da PRF interceptaram um veículo suspeito que trafegava no sentido Campos dos Goytacazes - Foto: Divulgação

A ação ocorreu por volta das 4h, quando os agentes da PRF interceptaram um veículo suspeito que trafegava no sentido Campos dos Goytacazes - Foto: Divulgação

Na madrugada desta quarta-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 6kg de entorpecentes dentro de um automóvel, durante abordagem no km 187 da BR-101, no município de Casimiro de Abreu, no Norte Fluminense. Três ocupantes do veículo foram presos em flagrante.

A ação ocorreu por volta das 4h, quando os agentes da PRF interceptaram um veículo suspeito que trafegava no sentido Campos dos Goytacazes. Durante a abordagem, foi solicitado o desembarque dos ocupantes e a apresentação dos documentos de porte obrigatório.

No interior do automóvel estavam três pessoas: uma mulher de 22 anos, que conduzia o veículo, e dois homens. Todos não possuíam antecedentes criminais. Ao serem questionados sobre a motivação da viagem, o trio afirmou ter ido ao Rio de Janeiro para assistir a uma partida de futevôlei, mas não soube informar o local do evento. Informaram ainda que o carro havia sido alugado na cidade de Vitória, no Espírito Santo.

Diante das respostas desconexas e da inconsistência nas informações prestadas, os policiais realizaram uma busca no veículo. Durante a inspeção, foi encontrada uma mochila preta no porta-malas, contendo 63 tabletes de haxixe, totalizando aproximadamente 6 kg, e cerca de 500 gramas de skunk, uma variedade mais potente da maconha.

Após a descoberta, os ocupantes do veículo confessaram que haviam recebido as drogas no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e que o destino final da carga seria o município de Serra, no Espírito Santo, onde seriam remunerados pelo transporte do material ilícito. Além dos entorpecentes, foram apreendidos três aparelhos celulares, R$ 759 em espécie e uma corrente dourada.

A ocorrência foi registrada na 121ª Delegacia de Polícia Civil , em Casimiro de Abreu.