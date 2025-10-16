Filho é preso por agredir mãe idosa em Niterói

Testemunhas confirmaram um histórico de agressões contínuas cometidas pelo acusado, de 53 anos, contra a mãe idosa - Foto: Divulgação

Testemunhas confirmaram um histórico de agressões contínuas cometidas pelo acusado, de 53 anos, contra a mãe idosa - Foto: Divulgação

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (15) acusado de agredir a própria mãe, uma idosa de 86 anos, dentro de casa no bairro Largo da Batalha, em Niterói. A caso aconteceu na Estrada Alarico de Souza.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de agressão contra uma idosa. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por um médico do SAMU, que relatou que não havia condições seguras para prestar atendimento, já que o suspeito estava trancado no quarto com a mãe.

Leia também:

Santander está com as inscrições abertas para o programa de Estágio

Novo episódio de furto a estabelecimento em Icaraí reacende revolta entre comerciantes da região; Vídeo



Os agentes então, entram na residência e permitiram que a equipe médica atendesse a vítima, de 86 anos. Apesar de não apresentarem lesões aparentes no momento, os policiais conduziram todos os envolvidos para a 79ª DP (Jurujuba).

Na delegacia, as declarações das testemunhas, duas pessoas que estavam no local, confirmaram um histórico de agressões contínuas cometidas pelo acusado, de 53 anos, contra a mãe idosa. Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante com base no por lesão corporal, combinado com o Estatuto do Idoso.

A vítima recebeu apoio da Patrulha do Idoso 60+, que também esteve presente na unidade policial para prestar assistência.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.