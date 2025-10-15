Confronto no Morro do Abacaxi deixa um morto e dois policiais baleados em Niterói

Na ação, ainda de acordo com a polícia, foi apreendida uma pistola - Foto: Divulgação

Na ação, ainda de acordo com a polícia, foi apreendida uma pistola - Foto: Divulgação

Um homem morreu e dois policiais militares do 12°BPM (Niterói) ficaram feridos, na noite da última terça-feira (14), durante uma operação no Morro do Abacaxi, no Cubango, em Niterói.

De acordo com a PM, os policiais estavam em patrulhamento pela região quando criminosos iniciaram um confronto.

Um homem, que segundo a Polícia Militar pertencia o tráfico de drogas, foi baleado e morreu no local.

Dois policiais, ambos de 36 anos, acabaram baleados e foram socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, um dos militares foi baleado nas costas, recebeu atendimento e teve alta médica. O outro, baleado na perna, passa por cirurgia no joelho e no fêmur.

Na ação, ainda de acordo com a polícia, foi apreendida uma pistola. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo vão investigar o caso.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, e deve ser liberado para sepultamento ainda nesta quarta-feira (15).

Nota da Polícia Militar

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na terça-feira (14/10), policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram até a Comunidade do Abacaxi, em Niterói, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na região. Durante a ação, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo, resultando em confronto. Dois policiais ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima e passam bem. Um suspeito foi atingido e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Uma pistola foi apreendida e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).”