PM prende dois por posse e uso de drogas em Itaipuaçu, Maricá

Com os suspeitos, os agentes encontraram 1 cigarro de maconha, 2 rádios transmissores e 2 aparelhos celulares

15 de outubro de 2025 - 09:25
O material apreendido foi encaminhado à 82ª DP (Maricá)
Durante um patrulhamento pela Av. Monsenhor Emerson Negreiro, em Itaipuaçu, agentes do 12ºBPM de Maricá tiveram atenção voltada para dois homens em atitude suspeita. Ao abordá-los, os agentes encontraram 1 cigarro de maconha, 2 rádios transmissores e 2 aparelhos celulares.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou os acusados e os materiais apreendidos à 82ª DP (Maricá) para registro. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de posse e uso de drogas.

