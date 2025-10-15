PM prende dois por posse e uso de drogas em Itaipuaçu, Maricá

Durante um patrulhamento pela Av. Monsenhor Emerson Negreiro, em Itaipuaçu, agentes do 12ºBPM de Maricá tiveram atenção voltada para dois homens em atitude suspeita. Ao abordá-los, os agentes encontraram 1 cigarro de maconha, 2 rádios transmissores e 2 aparelhos celulares.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou os acusados e os materiais apreendidos à 82ª DP (Maricá) para registro. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de posse e uso de drogas.

