Polícia fecha bingo clandestino no Colubandê

Uma operação da Polícia Militar resultou na interdição de um bingo clandestino que funcionava na Rua Juvenal Assumpção, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira (13). A ação foi coordenada pela equipe de inteligência (P/2) do 7º BPM (São Gonçalo).

A operação teve início após denúncias constantes sobre a prática de jogos de azar no local. Ao chegarem ao endereço, os agentes flagraram a movimentação suspeita de um homem, de 31 anos, que se apresentou como porteiro do estabelecimento.

Dentro do imóvel, a polícia encontrou um salão com 12 máquinas caça-níquel em funcionamento, confirmando a atividade ilegal de bingo clandestino. O porteiro foi detido no local e encaminhado à 72ª DP (Mutuá), onde a ocorrência foi registrada.

O suposto responsável pelo estabelecimento, identificado apenas pelo vulgo “Escobar”, não foi encontrado durante a ação.