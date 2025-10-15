Polícia Civil prende narcotraficante e apreende R$ 200 mil em drogas em Búzios

Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) prenderam, nesta terça-feira (13/10), uma narcotraficante de drogas ligada à facção criminosa Comando Vermelho, no bairro Cem Braças, em Armação dos Búzios, Região dos Lagos. Na ação, foram apreendidos mais de R$ 200 mil em drogas e uma pistola.

Após trabalho de investigação da unidade, agentes realizaram diligências na região e flagraram uma mulher que atuava como traficante de drogas. Com ela, foram encontrados 1.132 tubos de cocaína, 246 sacolés de cocaína, 273 embalagens de maconha, 38 embalagens de haxixe, além de materiais para a produção e venda de entorpecentes, como balança de precisão e embalagens. Também foram arrecadadas uma pistola e diversas munições.

Leia também:

Família procura por jovem desaparecido em São Gonçalo

Professor: muito além da sala de aula



É estimado que a ação da Polícia Civil tenha causado prejuízo de mais de R$ 200 mil ao grupo criminoso.

Os agentes também apreenderam um menor por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Na abordagem, ele afirmou que monitorava a movimentação de agentes de segurança e alertava os criminosos locais.