Polícia recupera motos e prende três após sequência de furtos em Piratininga

Agentes do 12ºBPM de Niterói, após receber informações de furtos de veículos em sequência no bairro Piratininga, Região Oceânica, na tarde desta terça-feira (14), tiveram a atenção voltada para duas motocicletas com as características passadas pela vítima furtada: motocicleta Honda, cor preta, motocicleta Honda, cor prata e motocicleta Yamaha, cor vermelha.

Ao avistarem a equipe, os dois condutores com seus dois passageiros abandonaram os veículos e fugiram para região de mata.

Após buscas próximo ao local do fato, os agentes conseguiram deter dois indivíduos que estavam empurrando a motocicleta Yamaha, cor vermelha, que estava sem combustível. Os criminosos foram reconhecidos pela vítima.

Logo após cerco, a equipe também conseguiu localizar os quatro suspeitos que empreenderam fuga. Os veículos em que estavam, eram produto de furto e roubo.

Diante dos fatos, a vítima e os seis acusados, juntamente com os materiais recuperados e apreendidos, foram encaminhados à 81ªDP (Itaipu) para registro. Todos os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado, permanecendo presos e apreendidos.