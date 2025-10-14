Polícia apreende uma tonelada de cobre em galpão no Apollo II

Equipes do 35ºBPM (Itaboraí) e 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram, nesta semana, em conjunto, uma operação de inteligência no bairro Apollo II, após receberem denúncias sobre um galpão suspeito de armazenar materiais provenientes de furto. Durante a ação, os policiais encontraram aproximadamente uma tonelada de cobre, avaliada em R$ 50 mil, 400 kg de chumbo, estimados em R$ 1.600, além de 14 baterias de veículos e 16 baterias estacionárias utilizadas em torres de telefonia.

No local, também foi apreendido um caminhão VW/8.120, azul, ano 2001. Dois indivíduos, que se apresentavam como funcionários do galpão foram localizados e levados à 71ª DP (Itaboraí), onde prestaram depoimento e foram liberados em seguida.

Todo o material apreendido, incluindo o caminhão, permanece em poder da polícia. Segundo a equipe de operações da AIB-35, a ação faz parte de uma investigação integrada de inteligência, voltada a combater o armazenamento e a comercialização de materiais provenientes de furtos na região.