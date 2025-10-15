Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dois são apreendidos por tráfico de drogas na Comunidade Boa Vista, em Niterói

Os policiais também apreenderam grande quantidade de material entorpecente, dois rádios transmissores e R$ 228,00 reais em espécie

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de outubro de 2025 - 09:12
Os agentes apreenderam material entorpecente, dois rádios transmissores e R$ 228,00 reais em espécie
Durante um patrulhamento na Comunidade Boa Vista, no bairro São Lourenço, em Niterói, nesta terça-feira (14), agentes do 12ºBPM avistaram dois suspeitos na prática de crime de tráfico de drogas, que fugiram ao perceberem a chegada da guarnição.

Após cerco tático da equipe, os fugitivo foram detidos e com eles, apreendidos materiais entorpecentes,  dois rádios transmissores e R$ 228,00 reais em espécie deixados pelos mesmos.

Diante dos fatos, os acusados e os materiais apreendidos foram encaminhados à 76ªDP (Centro) para registro, onde foram autuados por ato infracional análogo ao Tráfico de Drogas, permanecendo apreendidos.

