Dois são apreendidos por tráfico de drogas na Comunidade Boa Vista, em Niterói

Durante um patrulhamento na Comunidade Boa Vista, no bairro São Lourenço, em Niterói, nesta terça-feira (14), agentes do 12ºBPM avistaram dois suspeitos na prática de crime de tráfico de drogas, que fugiram ao perceberem a chegada da guarnição.

Após cerco tático da equipe, os fugitivo foram detidos e com eles, apreendidos materiais entorpecentes, dois rádios transmissores e R$ 228,00 reais em espécie deixados pelos mesmos.

Diante dos fatos, os acusados e os materiais apreendidos foram encaminhados à 76ªDP (Centro) para registro, onde foram autuados por ato infracional análogo ao Tráfico de Drogas, permanecendo apreendidos.

