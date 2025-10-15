Família procura por jovem desaparecido em São Gonçalo

Morador de São Gonçalo, Lucas Ferreira Caetano da Silva, de 29 anos, desapareceu no dia 5 deste mês, depois de sair de casa no Apolo, em São Gonçalo, sem levar documentos ou o aparelho celular.

Segundo a mãe do jovem, Luciana Ferreira Eloi, de 50 anos, o filho foi visto pela última vez quando deixou o bairro do Apolo, mas não disse para onde iria ou se teria algum compromisso naquele dia. Ainda de acordo com a família, ele desapareceu sem levar os documentos nem o celular.

Leia também:

Mulher morre após ingerir planta tóxica confundida com couve

Golpe: Moraes inicia julgamento do Núcleo 4 com leitura de relatório

Desesperados em busca de notícias sobre Lucas, a família começou a divulgar nas redes sociais o desaparecimento, mas até o momento não houve informações concretas sobre o paradeiro do jovem. No entanto, já foram vítimas de tentativa de golpe.



“A última informação foi no domingo, de que havia um corpo perto de onde a gente morava e que estava identificado como Lucas. Chegamos lá, minha mãe foi desesperada, e não tinha acontecido nenhum fato. Lá no Campo do Gilson, disseram que o corpo dele estava lá, mas não era. Disseram que ele também estava em Itaipu, mas, quando procuramos a informação mais a fundo, vimos que não batia com a descrição, porque ele não é barbudo. E ligaram também para a minha mãe e disseram que estavam com ele, mas acho que isso já foi um golpe. Disseram que, se a gente não mandasse dinheiro, 'terminariam de matar' ele”, disse a mãe do desaparecido.



Lucas, que trabalhava como porteiro de condomínio, mas atualmente estava desempregado, pode ser identificado através de uma tatuagem no braço direito com o nome da mãe. Caso haja alguma informação sobre o paradeiro do jovem, entre em contato com o número (21) 99124-5775, Luciana, mãe do jovem.

Família de Lucas Ferreira busca respostas há mais de uma semana | Foto: Divulgação

A família registrou o desaparecimento na 74ª DP (Alcântara). A Polícia Civil informou que, "O caso é investigado pelo Setor de Descobertas de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Diligências estão em andamento para localizá-lo."

Sob supervisão de Marcela Freitas