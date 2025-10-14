Instagram Facebook Twitter Whatsapp
99Food entra na concorrência de delivery de comida no estado do RJ; veja quais cidades estão no radar!

Em evento realizado no Copacabana Palace na manhã desta terça-feira (14), a empresa detalhou o funcionamento da operação carioca, que tem como objetivo facilitar a vida e o dia a dia dos brasileiros

relogio min de leitura | Escrito por Lívia Mendonça | 14 de outubro de 2025 - 14:46
Simeng Wang, diretor geral da 99 Brasil -

A 99Food está iniciando suas operações no delivery de comida neste mês de outubro, no Rio de Janeiro. A partir desta semana, os moradores das cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis agora terão uma nova opção de delivery.

A plataforma inicia sua operação no estado em fase de testes, com investimento de R$350 milhões. O valor faz parte do montante de R$2 bilhões anunciado em setembro durante o encontro entre líderes globais da DiDi – controladora chinesa da 99 – e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A companhia, que já está atuando, com operações consolidadas e bem-sucedidas em São Paulo e Goiânia, chega agora ao Rio para dar o próximo passo para essa expansão.

Em evento realizado no Copacabana Palace na manhã desta terça-feira (14), representantes da empresa em âmbito nacional detalharam os detalhes da operação em terras cariocas.

"A 99 nasceu no Brasil, são 13 anos de experiência com a força global da Didi (gigante chinesa de tecnologia e mobilidade por aplicativo e dona da 99). E o Rio tem papel estratégico para a história da empresa. É o segundo maior mercado da 99, maior número de motociclistas parceiros. Além de ser um lugar muito especial para mim também. Fiz o pedido de casamento para minha esposa no Rio de Janeiro e cada vez que volto sinto essa emoção", contou Simeng Wang, diretor geral da 99 Brasil.

O movimento da empresa, que já vinha nos últimos meses cadastrando restaurantes no Rio de Janeiro, ocorre em um momento em que o segmento vem recebendo novos investimentos.

"Mais do que entregar comida, estamos redefinindo a experiência de conveniência. Com tecnologia, eficiência e preço justo, criamos um modelo em que todos ganham: restaurantes, entregadores e consumidores [...] Temos agora na 99 um ecossistema completo que conecta mobilidade, entregas e pagamentos, com o objetivo de facilitar a vida e o dia a dia dos brasileiros", explicou Bruno Rossini, diretor de comunicação da 99 no Brasil.

Bruno Rossini, diretor de Comunicação da 99 do Brasil |  Foto: Layla Mussi

Cupons e descontos

A 99Food oferece modelos flexíveis para seus três pilares de operação:

- Restaurantes: Permite que cada restaurante ajuste custos e estratégias de acordo com sua própria realidade

- Entregadores: Oferece pagamento justo e flexibilidade para alternar entre diferentes modais ao longo do dia

-R$ 250 por dia para quem completar 20 entregas, sendo pelo menos 5 de comida;

-Bônus de até R$7 por pedido entregue durante o primeiro mês de operação na cidade

- Consumidores: Cada novo usuário ganha 5 cupons que somam R$ 99 em descontos, além de entrega grátis.

"A ampliação desse ecossistema com atenção ao entregador, gera flexibilidade. Com a chegada no 99Food o pico de moto aumentou e gerou autonomia para que o entregador possa escolher como e quando rodar. Também estamos investindo em pontos de apoio para dar ao entregador parceiro a possibilidade de que possa fazer sua refeição, carregar seu celular, com um local apropriado para isso", afirmou Luis Felipe Gamper, diretor de logística da 99.

Felipe Gamper, diretor de logística |  Foto: Layla Mussi

Pesquisa exclusiva revela: 3 em cada 4 consumidores já deixaram de pedir delivery por conta do preço

Uma pesquisa encomendada pelo instituto Locomotiva, com objetivo de acompanhar os hábitos de uso do delivery no dia a dia dos cariocas, revelou que mais da metade dos entrevistados já deixou de pedir delivery por conta do alto preço, além de estarem abertos a novas alternativas no mercado.

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva |  Foto: Layla Mussi

Entre os principais destaques da pesquisa, estão:

- 73% dos entrevistados já deixaram de pedir delivery por considerar o

preço alto

- 53% priorizam o valor dos pratos ao pedir comida

- 98% consideram positiva a entrada de uma nova opção sem cobrança

de taxas aos estabelecimentos

A disputa entre as empresas visa crescer em um mercado dominado pelo iFood que, segundo a associação do setor, teria cerca de 80% do mercado.

Investimento e compromisso de longo prazo

O lançamento da 99Food ao Rio reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade e conveniência no Brasil. A 99 destinará R$350 milhões à expansão e operação do serviço de delivery de comida na região fluminense.

A partir de hoje (14), a 99Food inicia a semana de testes no Rio de Janeiro e na região metropolitana, com o objetivo de garantir o melhor desempenho do aplicativo e a eficiência na interação entre restaurantes, consumidores e entregadores. O lançamento oficial está previsto para 21 de outubro.

