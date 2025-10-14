Fuzil é apreendido e suspeito é detido durante operação em Guaxindiba

Uma operação do 7º BPM (São Gonçalo) resultou na apreensão de um fuzil de uso restrito na comunidade de Guaxindiba. A ação ocorreu após levantamento de informações que apontavam a atuação de criminosos na região.

Durante buscas, os policiais encontraram um fuzil calibre 5,56mm. Além da arma de guerra, um homem foi capturado no local.

A ocorrência, ainda em andamento, foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara), onde o registro está sendo formalizado. A operação teve como principal objetivo coibir ações criminosas dentro da comunidade.