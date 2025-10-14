Eliana apresentará novo programa nas tardes de domingo da Globo

O público poderá assistir o programa da Eliana por nove meses, somando 36 episódios para todo o Brasil - Foto: Reprodução/Instagram

O público poderá assistir o programa da Eliana por nove meses, somando 36 episódios para todo o Brasil - Foto: Reprodução/Instagram

O Upfront Globo 2026 será palco da definição do novo programa da apresentadora Eliana. O evento está marcado para ocorrer nesta terça-feira (14), às 20h, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. O programa dominical batizado como “Em Família com Eliana”, estreou nas telinhas no dia 15 de março de 2026, antes do futebol.

O público poderá assistir o programa da Eliana por nove meses, somando 36 episódios para todo o Brasil. A atração irá misturar entretenimento familiar, como os quadros “Sofá do Canto” e “Histórias da Plateia”, que contarão com a participação de famílias de famosos e de pessoas anônimas.

A nova atração da Globo também marca a volta de Eliana para o formato de auditório, dando destaque para momentos familiares e na tradição da televisão brasileira como um ambiente de encontro.

Upfront Globo 2026 contará com profissionais da área de publicidade, executivos e também de alguns representantes para apresentação de oportunidades comerciais.

No projeto do programa, também há espaço para um spin-off musical, “Minha Família Dá Show”. O reality terá 12 episódios, contando com fases eliminatórias, repescagem e a final será ao vivo, onde as famílias competidores de diferentes localidades do país irão disputar pelo título de melhor grupo musical.

O lema que será usado pelo projeto é: “Famílias que emocionam, música que conecta, domingos que unem o Brasil”. O reality também poderá ser encontrado em outras plataformas da empresa como GNT, Globoplay e Gshow.