GM de Niterói prende homem que invadiu estabelecimento no Centro

As vítimas e o suspeito foram conduzidos à 76ª DP para o registro do flagrante

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de outubro de 2025 - 11:19
A Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Niterói prendeu, nesta madrugada, um homem que foi pego em flagrante tentando roubar um estabelecimento comercial na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro.

A ação aconteceu por volta das 3h40 quando a guarnição estava em ronda e avistou um estabelecimento aberto com duas caixas de som e uma bicicleta na frente. Ao avistar a equipe, os dois rapazes entraram no local e tentaram fugir pelos fundos.

Um dos homens foi localizado no telhado do prédio ao lado
Um dos homens foi localizado no telhado do prédio ao lado |  Foto: Divulgação

A equipe da Guarda entrou no estabelecimento e encontrou os responsáveis dormindo. Um dos homens foi localizado no telhado do prédio ao lado. A equipe fez um patrulhamento no entorno mas não conseguiu localizar o segundo rapaz. As vítimas e o suspeito foram conduzidos à 76ª DP para o registro do flagrante.

