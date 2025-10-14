Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) divulga lista de autores confirmados; confira!
Evento acontece de 16 a 19 de outubro, iniciando às 9h, no Reserva Cultural de Niterói
A terceira edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) começa nesta quinta-feira, 16 de outubro, a partir das 9h, encerrando em 19 de outubro, no Reserva Cultural de Niterói, com promessa de uma programação intensa. Serão mais de 60 atrações distribuídas em cinco palcos, entre mesas de debate, leituras dramatizadas, lançamentos, performances e experiências literárias que celebram o poder da palavra.
Nesta edição, o evento homenageia o antropólogo Darcy Ribeiro (1922–1997) e presta tributo ao escritor Luis Fernando Verissimo (1936–2025), com uma mesa especial que reunirá Fernanda Verissimo, filha do autor, o ator Diogo Villela e o jornalista Arthur Dapieve.
Entre os convidados de destaque estão Conceição Evaristo, referência da literatura afro-brasileira; Mia Couto, premiado escritor moçambicano; Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado; Ana Maria Gonçalves, da Academia Brasileira de Letras; Nei Lopes, sambista e intelectual da cultura negra; Thalita Rebouças, ícone da literatura juvenil; Monja Coen, referência do budismo no Brasil; e Raphael Montes, autor de romances policiais e roteirista de sucesso.
A curadoria é assinada por Vilma Piedade, Carla Portilho, Jordão Pablo de Pão e Elisa Ventura. A Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), organiza o evento sob a presidência de Micaela Costa, que ressalta o poder da literatura de “ampliar o olhar sobre o mundo e conectar pessoas por meio das palavras”.
A entrada é gratuita, com programação para todas as idades e estilos de leitura.
Autores confirmados: 108 nomes que representam a força da literatura de Niterói
A Fundação de Arte de Niterói ampliou para 108 o número total de autores independentes confirmados para a ocupação literária da Flin 2025, além das editoras confirmadas.
Confira a lista completa dos autores confirmados:
Marcelo Aceti, Lili Balonecker, Áida King, Fernanda Cariello, Mário Gabriel Syntonia, Fernanda Marsico, Joselene Negra Black, Lucas Eklipse, Marcelo Antunes Alves da Costa, Melina Galete, Carmen Martins, Jorge Piri, Rosane Steinhagen, Débora Santos, Priscilla Litwak, Rafael A. F. Silva, Caio Vinícius, Léla Caixeta, Patrícia Schunk, Ingrid Macieira, Denise G. Porto, M. M. Froufe, Diogo Bogéa, Pedro Garrido, Cecília Rogers, Diego Domingues, Flávia Oliveira, Giovana Medina, Bianca Roriz, Lua Tebet, Rubem Baptista, Ronan Pereira, Mariah Coutinho, Liliam Sampaio Ramos, Patrícia Azaña, Michelle Bittencourt, Daniel Reis, Valéria Vianna, Marcus Leopoldino, Ângela Garrido, Thainá Albernaz, Carolina Lins, Silvia Prado dos Anjos, Camila Aguiar, Allexandre Carddoso, Vinícius Motta, Ricardo Fonseca, Giselle Baes, Robson Oliveira, Camila Ermida, Marcele Zveiter, Maria Julião dos Reis, Lucileia de Souza Baptista, João Vitor, Benjamim Lima, Roselany Junger da Silva, Lya Alves, Roberto Poeta, Júlio Bello Gervásio, Édipo Ferreira, Guilherme de Sousa, Márcia Veiga, Larissa Lair, Lucy Vargas, Letícia Cruz, Raphael Marron, Railson Barboza, Rodolfo Barbosa, Júlia Vita, Rene Ugalde, Bruna Santos, Thales Amaral, Beatriz F. Coelho Gomes, Dani Fritzen, Joseléa Galvão Ornellas, Rinaldo Martins de Oliveira, Simone S. Santos, Andressa Moraes Guimarães da Silva Torres, Gael Jardim, Denis Mello, Evelyn Almeida, Luciene Prado, Verônica França, Jones Alberto de Almeida, Pâmela Gadelha, Beatriz França, Luiza Leite Ferreira, Sol de Paula, Mairy Maz, Alessandra Oliveira, Alex Frechette, Milene Lopes, Cyntia Fonseca, Catharina Zanetti, Jaqueline Brito, Ana Hidalgo, Nietzsche Pop, Bruna Paiva, Iva França, Lucia Seixas, Marcelo Antunes Alves da Costa, Roselany Junger da Silva, Lya Alves, Rinaldo Martins de Oliveira, Rany Camara, Rosamares da Maia, Paulo Carvalhosa, Luciana Lage, Flora Soutello, Olga Tavares, Thiago Carvalho e Alice Leite.
Programação Flin 2025 (16 a 19 de outubro)
A programação inclui mais de 60 atividades, entre conferências, oficinas, mesas temáticas, contações de história, saraus e apresentações musicais.
Dia 16 de outubro (quinta-feira)
Teatro: "João e o Pé de Feijão no Sertão" - CIA Sassaricando (Espaço Nikitinhos)
Circo com Mágico Patrick (Receptivo Lúdico)
Contação de História: "O Pequeno Príncipe Preto" - Rodrigo França
Mesas Temáticas no Palco Povo Brasileiro:
Literatura é arte? (André Capilé, Rodrigo Lemos, Tatiana Pequeno)
Niterói e suas Histórias (Antônio Seixas, Celso Possas Júnior, Flávia Amparo)
EscritorAs: silenciamentos e visibilidade (Ekaterina Volkova, Laura Campos, Luiza Leite Ferreira)
Até quando cicatrizes? (Simone Ferreira)
Oficina Contar e Desenhar (Marcelo Aceti, Denis Mello)
Conferência: "Ler, viajar, criar" - Zeca Camargo
Abertura Oficial com música e corpo: Jongo Folha de Amendoeira
Conferência: "Escrevivência: vozes do eu/nós na Literatura Brasileira" - Conceição Evaristo
Mesa: "Escrever como conversa" (Maria Ribeiro, Sérgio Rodrigues)
Mesa: "Veríssimo!" com Diogo Vilela e Fernanda Veríssimo
Mesa Experiências em Quadrinhos (Roberto Rosa Filho, Triscila Oliveira)
Mesa: "Publicar em tempos de IA" (Ricardo Carrano, Williann Lyra)
Mesa de RPG
Mesa: "Memória, música e inteligência artificial" (Cleber Augusto, Diogo Nogueira, Tony Gonçalves)
Sarau FLIN com apresentação de João do Corujão
Dia 17 de outubro (sexta-feira)
Teatro: "O Mágico de Oz" - CIA Jukah (Espaço Nikitinhos)
Oficina de Rima (Nissin)
Mesa: "Era uma vez... vilão!" (Denis Castanheira, Paulo Fontenelle)
Conferência: "Memória, Mundos Possíveis" - Mia Couto
Contação de História: "O que você pensa quando falo África?" - Lavínia Rocha
Mesa: "Brasil, sua língua e seu povo" (Antonio Carlos Secchin, Ricardo Cavaliere)
Mesa: "Olhar para si" (Felipe Pena, Maria Amélja Mello, Felipe Filósofo)
Mesa: "Uma Revista para o nosso tempo" (Antonio Torres, Geraldo Carneiro, Rosiska Darcy)
Mesas temáticas sobre escrita, resistência, poesia e mercado editorial
Música Violúdico
Mesa: "O Tempo, as Leituras" (Bianca Ramoneda, Miriam Leitão)
Mesa: "Ensinar a Diversidade" (Bárbara Carine)
Mesa: "Publicar Ciência" (Letícia de Oliveira, Helena Carla Castro)
Mesa: "Coisas do mercado editorial" (Cristina Warth, Vera Ribeiro)
Mesa: "A vida é uma ponte interminável" (Márcia Pessanha, Matilde Carone, Nagib Slaibi)
Contação de História: Dani Fritzen
Sarau FLIN com João do Corujão
Dia 18 de outubro (sábado)
Conferência Monja Coen
Música e Literatura com Mona Vilardo
Contações de História: Tapetes Contadores de História
Mesa: "Para além das telas" (Paula Martini, Sérgio Branco, Tatiana Roque)
Mesa: "Livros que cuidam" (Cristiana Seixas, Ilza Fellows)
Mesa: "Narrar no tempo" (Edney Silvestre)
Mesa: "Identificar-se" (Dadá Coelho, Helena Duncan)
Mesa: "Tornar acessível" (Áida King, Tania Rodrigues)
Mesa: "Co-Narrador" (Caco Barcellos)
Mesa: "Falando sério sobre criatividade" (Thalita Rebouças)
Mesa: "Novas vozes, novas histórias" (Clara Alves, Thati Machado, Vitor Martins)
Música Violúdico
Mesa: "Publicações Alternativas" (Alex Francisco, Iva França)
Mesa: "Escritor-influencer ou Influencer-escritor?" (Izabella Vomero, Luana Teles, Luca Guadagnini)
Bate-Papo: Improvisações da Vida com Marechal e Major RD
Encontro de Saraus
Dia 19 de outubro (domingo)
Cena Poética com Dilia Gouveia, Zezé Vargas e Celenio Peres
Mesa: "Quem conta um conto, aumento um ponto?" (Thiago Gomide)
Conferência: "Palco, Atuação e Escrita" - Miguel Falabella
Mesa: "O Brasil que Queremos" (Ana Maria Gonçalves, Nei Lopes, Edson Farias)
Música: Roda de samba "Sambas que cantam histórias"
Contação de Histórias: Michelle Bittencourt e Verônica Bonfim
Mesa: "Ecoar Vozes Negras" (Iris Amâncio, Lia Vieira, Teresa Cardenas)
Mesa: "Teatro como ação social"
Oficina Contar e Desenha (Denis Mello, Marcelo Aceti)
Comemoração dos 80 anos do TEN (Bárbara Reis, Flavio Bauraqui, Luis Miranda)
Música Sambaby com Léo Castro
Mesa: João Almino e Railson Barbosa
Mesa: Novas formas de narrar (Alana Nascimento, Juliana Reis, Rebeca Kim)
Oficina de Interpretação de poemas
Serviço
Datas: 16 a 19 de outubro de 2025 (quinta a domingo)
Local: Reserva Cultural de Niterói
Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói
Entrada: Gratuita
Realização: Prefeitura de Niterói e Fundação de Arte de Niterói (FAN)