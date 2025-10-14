Polícia Civil realiza operação em Niterói contra grupo que furtava transformadores

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) deflagraram, na manhã desta terça-feira (14/10), uma operação contra um grupo criminoso envolvido no furto de transformadores de energia elétrica. Equipes cumprem 10 mandados de busca e apreensão em endereços na cidade do Rio de Janeiro, de Niterói e em municípios do estado de São Paulo.

A associação criminosa possuía um esquema estruturado, que consistia em furtar transformadores de grande porte de uma empresa do Rio de Janeiro e transportá-los para pontos de receptação em cidades de São Paulo, para realizar a comercialização dos mesmos. Entre 22 de junho e 10 de agosto de 2024, 775 aparelhos de energia elétrica foram subtraídos da companhia, em pelo menos oito ocorrências distintas. O prejuízo estimado é de mais de R$ 800 mil.

Segundo as investigações, um funcionário da empresa lesada, que era responsável pela autorização de movimentação desses aparelhos, foi o principal articulador interno do esquema criminoso. O homem determinava a liberação dos transformadores em sábados previamente definidos e permitia a saída irregular dos equipamentos sem registro formal.

Além dele, agentes identificaram um segundo homem como sendo o elo entre os funcionários internos e os receptadores localizados em São Paulo. Ele era o responsável por coordenar as retiradas e pagamentos pelos transportes.

Um dos motoristas que fazia o translado foi intimado a depor e confirmou ter realizado, desde setembro de 2023, o transporte de transformadores do depósito em Itaboraí para endereços situados em São Paulo, mediante pagamento por transferência bancária.

Diante do intenso trabalho de inteligência de agentes da unidade, a delegacia conseguiu identificar e compreender toda estrutura da cadeia criminosa. A ação desta terça, portanto, tem como objetivo coletar novas provas, como documentos, mídias eletrônicas e outros bens que corroborem a investigação e auxiliem na qualificação de eventuais novos integrantes do grupo.