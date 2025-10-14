Guarda Municipal de São Gonçalo impede ações de vandalismo

Com a marca de já ter realizado ao longo deste ano 253 conduções, que resultaram em 132 prisões, a Guarda Municipal de São Gonçalo vem atuando de forma ininterrupta no patrulhamento preventivo na cidade, auxiliando as demais forças de segurança. Os plantões se intensificam também nos finais de semana, com rondas 24 horas por dia. Neste final de semana, os agentes impediram duas ações de vandalismo e deram apoio em operações de fiscalização no trânsito.

Na noite de sexta-feira (10), um homem foi conduzido à delegacia após fazer marcações irregulares de estacionamento com tinta branca no trecho do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na Avenida Presidente Kennedy, no Centro, para posteriormente fazer cobranças ilegais para que as pessoas parassem seus veículos. Ele foi localizado pelos guardas após denúncias de pessoas que passavam pelo local. Com ele, foram encontrados os restos de tinta e uma broca. O homem foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá), onde prestou depoimento e foi liberado.

Leia também:

Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão com oito mudanças no time titular

Trio é preso com arma e drogas no Lindo Parque, em São Gonçalo

Na madrugada de sábado (11), uma equipe conduziu à delegacia três homens que pichavam um prédio residencial na Rua Jocelina de Oliveira Viana, em Alcântara, após terem sido flagrados pelo videomonitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Com eles, havia sete latas de tinta spray e uma escada. O material foi apreendido e os envolvidos conduzidos à 74ª DP (Alcântara) pelo descumprimento da Lei 9605/1988 - Art. 65, que tipifica como crime a pichação de edificações ou monumentos urbanos. Foi lavrado o termo circunstanciado e os indivíduos foram liberados.

Ainda na noite de sábado (11), guardas municipais, com o apoio de agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, atuaram em uma ação para combater estacionamento ilegal também na área do MUVI. A ação aconteceu da Trindade até o bairro Vila Lage. Ao todo, seis veículos foram notificados e um removido e levado ao Pátio Municipal.

Já no domingo (12), os agentes da Guarda deram apoio aos policiais do Segurança Presente. Uma motocicleta com irregularidades foi removida ao Pátio Municipal e o condutor do veículo autuado. O motorista estava dirigindo sem habilitação e sem equipamento obrigatório; a moto também estava sem placa.