Trio é preso com arma e drogas no Lindo Parque, em São Gonçalo

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) I e II, do 7°BPM (São Gonçalo), realizaram uma ação, nesta segunda-feira (13), que terminou com a prisão de três homens e a apreensão de uma arma, drogas e um rádio comunicador, no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, a operação tinha como objetivo reforçar o policiamento em áreas com maior incidência de crimes. Durante o patrulhamento pela Rua Rosalina Barbosa, na localidade conhecida como Coió, os agentes perceberam três suspeitos que, ao verem as viaturas, tentaram fugir.

As equipes montaram um cerco e conseguiram capturar os três homens no quintal de uma casa. Com eles, foram encontrados uma pistola Bersa calibre 9mm, um rádio transmissor e uma mochila com drogas.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.