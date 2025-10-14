Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão com oito mudanças no time titular

Time do Botafogo que foi a campo contra o Flamengo, no primeiro turno do Brasileirão - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Time do Botafogo que foi a campo contra o Flamengo, no primeiro turno do Brasileirão - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira (15), no Nilton Santos, às 19h30, com oito mudanças em sua provável equipe titular. Com um turno de diferença entre as partidas contra o rival no Brasileirão, o Glorioso perdeu nomes do onze inicial e chega ao duelo com novidades e baixas.

No dia 18 de maio, o duelo terminou empatado em 0x0. O técnico era o português Renato Paiva e o Alvinegro teve, ao todo, sete chances de gol no clássico. O Rubro-Negro somou 15 oportunidades no jogo do Maracanã.

No primeiro turno, o Botafogo entrou em campo com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Rwan Cruz, Cuiabano e Igor Jesus. Entraram: Mateo Ponte, Marçal, Santi Rodríguez, Danilo Barbosa e Nathan Fernandes.

Nos últimos cinco meses, o Botafogo perdeu peças importantes, como o goleiro John, o zagueiro Jair, o volante Gregore e o centroavante Igor Jesus. Outra opção para o setor ofensivo, Rwan Cruz também deixou o clube.

Nesse período, o clube trouxe o italiano Davide Ancelotti para o comando técnico. Ele tem 22 jogos no Alvinegro. Mesmo realizando uma campanha irregular, o Botafogo está no grupo de classificados para a Libertadores, ocupando a quinta colocação com 43 pontos.

Para o novo duelo diante do Fla, o Glorioso não deve ter o lateral Vitinho, que está com a Seleção. São desfalques certos os volantes Newton e Danilo. Um está suspenso e o outro lesionado. O meia argentino Álvaro Montoro, que assumiu posição no ataque pelo lado esquerdo, é outra baixa, já que se recupera de uma fratura no ombro direito.

Provável Botafogo para enfrentar o Flamengo: Léo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.