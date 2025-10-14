Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4527 | Euro R$ 6,311
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Guarda Municipal prende suspeito após furto de moto em Niterói com ajuda do Cisp

Ação conjunta com apoio do sistema de cercamento eletrônico e da 81ª DP levou à captura do suspeito, que ficou preso por receptação

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de outubro de 2025 - 08:33
O suspeito foi encaminhado para a 81ª DP, em Itaipu, onde ficou detido por receptação
O suspeito foi encaminhado para a 81ª DP, em Itaipu, onde ficou detido por receptação -

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (13) após ser flagrado circulando com uma motocicleta furtada na Região Oceânica de Niterói. A ação foi possível graças ao sistema de cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, que identificou o veículo. Guardas municipais que faziam o patrulhamento na região realizaram o cerco. O suspeito foi encaminhado para a 81ª DP, em Itaipu, onde ficou detido por receptação.

O sistema detectou a passagem de uma moto Yamaha, já cadastrada como produto de furto, trafegando pela Estrada Francisco da Cruz Nunes, nas proximidades do Hospital Mário Monteiro, em direção ao Cafubá.

Leia também: 

Menos de 48h após serem retiradas pela PM, barricadas são reinstaladas no Engenho do Roçado, em SG

Trio é preso com arma e drogas no Lindo Parque, em São Gonçalo

Diante do alerta emitido pelo Cisp, os guardas municipais posicionaram-se estrategicamente próximo à rotatória em frente ao centro de segurança, enquanto outra viatura da Guarda aguardava mais adiante, nas imediações do Cafubá.

A motocicleta foi monitorada e abordada na Avenida Almirante Tamandaré, em Piratininga. Durante a abordagem, o condutor apresentou comportamento nervoso, alegou estar habilitado e afirmou que um objeto teria caído de sua mochila. Questionado sobre a procedência da moto, o homem tentou fugir a pé em direção ao Trevo de Piratininga. Com ele, os guardas encontraram um cartão de crédito em nome de uma mulher, do qual ele disse não saber do que se tratava.


Autor: Divulgação

Tags:

cisp furto de moto guarda municipal Niterói Região Oceânica de Niterói

Matérias Relacionadas