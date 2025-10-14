Guarda Municipal prende suspeito após furto de moto em Niterói com ajuda do Cisp

O suspeito foi encaminhado para a 81ª DP, em Itaipu, onde ficou detido por receptação - Foto: Divulgação

O suspeito foi encaminhado para a 81ª DP, em Itaipu, onde ficou detido por receptação - Foto: Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (13) após ser flagrado circulando com uma motocicleta furtada na Região Oceânica de Niterói. A ação foi possível graças ao sistema de cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, que identificou o veículo. Guardas municipais que faziam o patrulhamento na região realizaram o cerco. O suspeito foi encaminhado para a 81ª DP, em Itaipu, onde ficou detido por receptação.

O sistema detectou a passagem de uma moto Yamaha, já cadastrada como produto de furto, trafegando pela Estrada Francisco da Cruz Nunes, nas proximidades do Hospital Mário Monteiro, em direção ao Cafubá.

Leia também:

Menos de 48h após serem retiradas pela PM, barricadas são reinstaladas no Engenho do Roçado, em SG

Trio é preso com arma e drogas no Lindo Parque, em São Gonçalo

Diante do alerta emitido pelo Cisp, os guardas municipais posicionaram-se estrategicamente próximo à rotatória em frente ao centro de segurança, enquanto outra viatura da Guarda aguardava mais adiante, nas imediações do Cafubá.

A motocicleta foi monitorada e abordada na Avenida Almirante Tamandaré, em Piratininga. Durante a abordagem, o condutor apresentou comportamento nervoso, alegou estar habilitado e afirmou que um objeto teria caído de sua mochila. Questionado sobre a procedência da moto, o homem tentou fugir a pé em direção ao Trevo de Piratininga. Com ele, os guardas encontraram um cartão de crédito em nome de uma mulher, do qual ele disse não saber do que se tratava.





O sistema detectou a passagem de uma moto Yamaha — já cadastrada como produto de furto Divulgação