Operação contra rinha de galo termina com mais de 80 pessoas na delegacia

Uma operação contra um campeonato clandestino de rinha de galo, em Araruama, na Região dos Lagos do Estado do Rio, terminou com mais de 80 pessoas sendo conduzidas para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), na Cidade da Polícia, na Zona Norte.

A ação aconteceu em um sítio no distrito de São Vicente. Segundo investigações, os torneios ilegais ocorriam com frequência e contavam com uma estruturaprofissional. O espaço continha uma arena onde as lutas eram realizadas, além de arquibancadas para o público.

A polícia civil informou que os espectadores apostavam nos galos e uma tabela com preços era exposta para os presentes.

Após o trabalho de inteligência e monitoramento, a DPMA deflagrou a ação e encontrou o campeonato em pleno funcionamento. No local, tinham mais de 80 pessoas que estavam promovendo, participando ou assistindo a luta. O grupo foi levado para prestar depoimento.

Contra um dos homens abordados, existia um mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido em Búzios, na Região dos Lagos e ele foi preso. A Civil não informou se mais pessoas ficaram detidas.

Na ação, 40 animais foram resgatados, alguns com lesões visíveis após participar das brigas. Eles foram encaminhados ao veterinário para receberam os cuidados necessarios. Duas armas de fogo também foram apreendidas no local.