Motociclista morre após colidir com carro na Avenida Brasil

Um motociclista, de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado (11), após colidir com um carro na Av. Brasil, na altura de Realengo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta de 5h45. Militares de quartel de Guadalupe foram até ao local, mas já encontraram a vítima sem vida.

A corporação informou que o homem estava com um documento sem foto. Por isso, inicialmente, não foi possível confirmar se o motociclista é a mesma pessoa que constava no registro, procedimento que deve ser consolidado com a análise das impressões digitais da vítima e também um eventual reconhecimento por parentes que procurem a polícia.