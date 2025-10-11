Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,477 | Euro R$ 6,3599
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Motociclista morre após colidir com carro na Avenida Brasil

Pista sentido Zona Oeste foi parcialmente interditada

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de outubro de 2025 - 10:21
Pista sentido Zona Oeste foi parcialmente interditada após acidente que causou morte de motociclista
Pista sentido Zona Oeste foi parcialmente interditada após acidente que causou morte de motociclista -

Um motociclista, de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado (11), após colidir com um carro na Av. Brasil, na altura de Realengo. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta de 5h45. Militares de quartel de Guadalupe foram até ao local, mas já encontraram a vítima sem vida. 

Leia também:

PRF e PF apreendem 65 litros de lança-perfume na BR-101

Megaoperação contra o 'CV' tem 7 mortos e 19 presos em comunidades do Rio de Janeiro

A corporação informou que o homem estava com um documento sem foto. Por isso, inicialmente, não foi possível confirmar se o motociclista é a mesma pessoa que constava no registro, procedimento que deve ser consolidado com a análise das impressões digitais da vítima e também um eventual reconhecimento por parentes que procurem a polícia.  

Tags:

colisão Morte motociclista

Matérias Relacionadas