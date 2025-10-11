“MARCO”: novo álbum de Marco Baptista chega com músicas inéditas

O cantor e compositor Marco Baptista lança seu novo álbum “MARCO”, trabalho que reúne oito faixas autorais e marca sua fase mais íntima e madura na música. O projeto inclui quatro músicas inéditas “Deixa Eu Fingir”, “Não Ligo” e “Ponto Fraco” além da parceria com o rapper Fábio Brazza em “Do Nada”, escolhida como faixa foco do disco, e chega a todos aplicativos de música na quinta-feira, 9 de outubro.

“Do Nada” une a força do pop leve característico de Marco à poesia envolvente do rap, traduzindo em ritmo e versos a intensidade dos encontros que acontecem de repente e mudam o rumo da história. “Do nada, cê me chama pra casa, e eu vou caindo na tua lábia”, canta Marco, em um refrão envolvente que se mistura à sagacidade dos versos de Brazza, como “um feitiço na boca, uma bandida solta, sem fazer muita força o coração te rouba”.

As quatro faixas já lançadas anteriormente também integram o álbum e ajudam a compor o retrato desse novo momento do artista. “Parece Outra Vida” abriu o ciclo com sonoridade pop e intensa, seguida de “Foi Amor”, que trouxe melancolia e delicadeza ao falar sobre os desencontros do fim de uma relação. “Nunca Vou Me Acostumar” reforçou o romantismo de um amor que nunca se torna rotina, e “Se Não For Você”, em parceria com Bryan Behr, emocionou ao retratar a entrega e o amor sem reservas. Juntas, essas canções anteciparam a atmosfera de “MARCO”, conquistando espaço entre os fãs e preparando o caminho para a chegada do disco completo.

Segundo Marco Baptista, dar nome ao álbum foi também dar nome a si mesmo. “Me questionei algumas vezes sobre qual seria o nome desse álbum, mas esse me pareceu certo quando vi impresso nessas músicas um retrato meu que não tinha mais dúvidas de quem é, quem quer ser e onde quer chegar. A feitura do meu primeiro disco foi rodeada de incertezas, e eu sabia que ainda tinha muito a dizer. Permiti que esse projeto fosse como um relato íntimo, explorando temas pessoais e me desafiando a arriscar. É o mais vulnerável que já estive e, ao mesmo tempo, o mais seguro de mim mesmo”, afirma.

SOBRE MARCO BAPTISTA

Natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Marco Baptista iniciou sua carreira em 2020 e de lá para cá já colaborou com artistas como Ana Gabriela, duo Mar Aberto, Anna Pêgo e ALMAR. Sua versão de “Eu Tenho Medo”, originalmente de Zé Vaqueiro, foi tocada mais de 2 milhões de vezes no Spotify e ficou entre os áudios em alta do Instagram, com mais de 10 milhões de visualizações. Desde 2021, faz parte do selo No Santo Som, pelo qual já lançou parcerias com Braga e Ana Gabriela. Lançou seu primeiro álbum, “Perdurar”, em 2024 e também levou a turnê do álbum para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.