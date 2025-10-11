Virgínia Fonseca ganha buquê de flores em meio a polêmica com Vini Jr

Virgínia Fonseca exigiu nas redes sociais um buquê de rosas que ela recebeu, na última sexta-feira (10), indicando uma possível reaproximação com Vinícius Júnior, após uma modelo expor que trocava mensagens com o jogador, enquanto ele se relacionava com Virgínia.

A influenciadora usou um emoji de coração para tampar o bilhete que veio junto com as flores. Horas antes, o atacante marcou um gol durante amistoso da seleção brasileiro e comemorou mandando um beijo para a câmera.

Vinícius compartilhou no Instagram a foto do momento com a música "Eu Vou na Sua Casa" do cantor Felipe Amorim. O trecho publicado diz: "Eu vou na sua casa, bato na sua porta / Abre o portão que é o Amorim que tá aqui fora / Olha na minha cara que eu te trouxe rosas / Todas perfumadas e você é a mais cheirosa".

Na última terça-feira (8), o jogador do Real Madrid, publicou um pedido de desculpas para Virgínia e deixou em aberto a possibilidade de reconciliação.

"Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", escreveu.