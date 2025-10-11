Karoline Lima reflete sobre termino com Léo Pereira: 'não me permito mais fazer isso'

A influenciadora Karoline Lima falou pela primeira vez sobre o término de namoro com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. Durante participação ao podcast PodDelas, Karol disse que está vivendo um momento de reencontro consigo mesma e está se permitindo viver o luto pela separação.

"Estou deixando as emoções virem. Às vezes, o momento nem é mais de tristeza, mas sigo sendo real comigo. Tenho feito o que tenho vontade, sem me cobrar tanto. Redescobri o prazer de estar comigo mesma. Tem sido muito bom. Estou me sentindo realizada de novo", afirmou.

Durante o bate papo, Karoline refletiu sobre seus padrões de relacionamento e afirmou que costuma se doar mais do que o outro. “Eu me entrego demais. Já ouvi isso da terapeuta, das amigas... Vivo a vida do outro e esqueço da minha. É algo que preciso mudar”, admitiu.

Leia também:

Polícia procura suspeito de agredir seus dois filhos, em Duque de Caxias, no Rio



UFC volta ao Rio de Janeiro e tem Charles do Bronx na luta principal



Perguntada sobre uma possível reconciliação com o atleta do Flamengo, a influenciadora não alimentou expectativas. “Não quero mais me colocar em segundo plano. Seja sozinha ou acompanhada, quero me priorizar. Sempre deixei de estar na minha própria lista de prioridades, e isso precisa mudar”, disse.

Karoline contou ainda que o processo de autoconhecimento tem sido importante para repensar suas atitudes. “Quando algo não dá certo, é preciso parar e olhar para dentro. Entender o que posso fazer por mim”, afirmou.

O relacionamento entre Karoline Lima e Léo Pereira chegou ao fim no fim de setembro. O casal, que assumiu o namoro no início do ano, anunciou a separação pelas redes sociais.