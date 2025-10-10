Megaoperação contra o 'CV' tem 7 mortos e 19 presos em comunidades do Rio de Janeiro

Foram contabilizados sete suspeitos mortos em confrontos da polícia durante uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) em comunidades do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10). Os agentes das forças policiais foram a 15 comunidades ou bairros da Região Metropolitana da cidade.

Até o momento, foram contabilizadas sete mortes e 19 suspeitos presos, além de dez fuzis, oito pistolas, duas granadas apreendidas e 11 toneladas de barricadas removidas. A operação começou no dia seguinte à que terminou na morte do traficante Ygor Freitas Andrade, conhecido como Matuê, um dos supostos “homens guerra” do CV na Zona Oeste do RJ.

Das sete mortes, seis ocorreram de madrugada no Morro do Juramento, na Zona Norte, em ação do 41°BPM (Irajá), enquanto a outra morte veio de uma ação do 15°BPM no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, onde cinco homens foram presos.

O chefe da Polícia Civil, Felipe Curi, disse em uma coletiva de imprensa, que o tráfico no bairro Muzema, passou a utilizar urnas para que moradores depositassem valores para a organização criminosa, devido ao alto número de prisões realizadas em momentos de cobrança.

Segundo Carlos Oliveira, subsecretário de Planejamento Operacional, a facção sofreu bloqueios financeiros de valores consideráveis “Já tivemos um bloqueio de R$ 6 bilhões em relação ao Comando Vermelho. É um baque importante para a organização criminosa.”.

Onde ocorreu a megaoperação?

Bateau Mouche (Praça Seca): Batalhão de Choque

Chacrinha (Praça Seca): Choque

Cidade de Deus: Bope

Complexo da Mangueirinha (Duque de Caxias): 15º BPM (Caxias)

Gardênia Azul: Bope

Morro da Caixa D’Água (Quintino): Choque

Morro do Banco (Itanhangá): Polícia Civil

Morro do Dezoito (Água Santa): 3º BPM (Méier)

Morro do Jordão (Taquara): Choque

Morro do Juramento (Vicente de Carvalho): 41º BPM (Irajá)

Muzema (Itanhangá): Polícia Civil

Pendura-Saia (Praça Seca): Choque

Rio das Pedras: Polícia Civil — comunidade dominada pela milícia

Tijuquinha (Itanhangá): Polícia Civil

Vila Kennedy: 14º BPM (Bangu)