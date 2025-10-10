Megaoperação contra o 'CV' tem 7 mortos e 19 presos em comunidades do Rio de Janeiro
Ação espalhou 500 agentes por 15 comunidades na cidade para restabelecer a segurança contra avanço da facção
Foram contabilizados sete suspeitos mortos em confrontos da polícia durante uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) em comunidades do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10). Os agentes das forças policiais foram a 15 comunidades ou bairros da Região Metropolitana da cidade.
Até o momento, foram contabilizadas sete mortes e 19 suspeitos presos, além de dez fuzis, oito pistolas, duas granadas apreendidas e 11 toneladas de barricadas removidas. A operação começou no dia seguinte à que terminou na morte do traficante Ygor Freitas Andrade, conhecido como Matuê, um dos supostos “homens guerra” do CV na Zona Oeste do RJ.
Das sete mortes, seis ocorreram de madrugada no Morro do Juramento, na Zona Norte, em ação do 41°BPM (Irajá), enquanto a outra morte veio de uma ação do 15°BPM no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, onde cinco homens foram presos.
O chefe da Polícia Civil, Felipe Curi, disse em uma coletiva de imprensa, que o tráfico no bairro Muzema, passou a utilizar urnas para que moradores depositassem valores para a organização criminosa, devido ao alto número de prisões realizadas em momentos de cobrança.
Segundo Carlos Oliveira, subsecretário de Planejamento Operacional, a facção sofreu bloqueios financeiros de valores consideráveis “Já tivemos um bloqueio de R$ 6 bilhões em relação ao Comando Vermelho. É um baque importante para a organização criminosa.”.
Onde ocorreu a megaoperação?
Bateau Mouche (Praça Seca): Batalhão de Choque
Chacrinha (Praça Seca): Choque
Cidade de Deus: Bope
Complexo da Mangueirinha (Duque de Caxias): 15º BPM (Caxias)
Gardênia Azul: Bope
Morro da Caixa D’Água (Quintino): Choque
Morro do Banco (Itanhangá): Polícia Civil
Morro do Dezoito (Água Santa): 3º BPM (Méier)
Morro do Jordão (Taquara): Choque
Morro do Juramento (Vicente de Carvalho): 41º BPM (Irajá)
Muzema (Itanhangá): Polícia Civil
Pendura-Saia (Praça Seca): Choque
Rio das Pedras: Polícia Civil — comunidade dominada pela milícia
Tijuquinha (Itanhangá): Polícia Civil
Vila Kennedy: 14º BPM (Bangu)