PRF e PF apreendem 65 litros de lança-perfume na BR-101

O homem confessou que transportava frascos de lança-perfume de 50 ml, acondicionados em caixas de papelão - Foto: Divulgação

O homem confessou que transportava frascos de lança-perfume de 50 ml, acondicionados em caixas de papelão - Foto: Divulgação

Na noite dessa quinta-feira (9), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) apreenderam cerca de 65 litros de lança-perfume em um veículo interceptado na altura do km 268 da BR-101, no município de Rio Bonito, região metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem, de 35 anos, foi preso.

A ação conjunta ocorreu por volta das 23h, nas proximidades da Unidade Operacional da PRF. Durante a fiscalização, os policiais solicitaram ao motorista a documentação de porte obrigatório. Ao vistoriarem o interior do carro, encontraram, no porta-malas, um grande volume encoberto por uma colcha. Questionado, o homem confessou que transportava frascos de lança-perfume de 50 ml, acondicionados em caixas de papelão.

Leia também:

Centauro anuncia vagas de empreso para vendedor e assistente de loja em SG e Niterói

Três suspeitos de esfaquear porteiro de hotel em Niterói são presos em flagrante por tentativa de latrocínio

Segundo o condutor, o entorpecente foi repassado por um indivíduo na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e seria entregue no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, na Região Norte Fluminense. Ele afirmou ainda que seria remunerado pelo transporte do material ilícito.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Macaé.