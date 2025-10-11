Polícia procura suspeito de agredir seus dois filhos, em Duque de Caxias, no Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste sábado (11), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Luciano Soares Ferreira, de 22 anos, acusado de agredir violentamente seus dois filhos.

O caso aconteceu no dia 12 de agosto de 2023, no município de Duque de Caxias/RJ, na Baixada Fluminense. Uma menina, de apenas de 3 anos, faleceu em decorrência das lesões, e um bebê de 1 ano ficou gravemente ferido e precisou ser hospitalizado, mas sobreviveu às agressões, praticadas por seu pai, segundo a polícia. Ele estava sozinho com os dois filhos enquanto a mãe das crianças tinha saído para comprar roupas. Ao chegar, ela se deparou com a menina desmaiada. Ao ser questionado, o pai disse que tinha batido na filha.

A criança chegou a ser levada para uma unidade de saúde perto de onde morava, na comunidade do Cangulo, em Saracuruna, mas já chegou morta ao local. Os laudos periciais confirmaram que a morte da criança foi causada por trauma abdominal intenso, resultante de múltiplas agressões, e que o irmão apresentava traumatismo craniano e outras lesões compatíveis com maus-tratos continuados.

Leia também:

São Gonçalo decreta ponto facultativo no dia 31 de outubro



Megaoperação contra o 'CV' tem 7 mortos e 19 presos em comunidades do Rio de Janeiro



Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial da DHBF, requereu junto à Justiça, um Mandado de Prisão Temporária, em desfavor de Luciano Ferreira, que permanece em local ignorado até o momento, já sendo considerado um foragido da Justiça.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) solicita apoio do Disque Denúncia para divulgação da imagem do investigado, a fim de estimular o recebimento de informações que auxiliem na localização e captura do foragido, e solicita que quem tiver informações sobre a localização de Luciano Ferreira, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido