Polícia procura suspeito de agredir seus dois filhos, em Duque de Caxias, no Rio
Criança de três anos tinha marcas de agressão pelo corpo, foi socorrida mas não resistiu Caso aconteceu em cidade da Baixada Fluminense
O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste sábado (11), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Luciano Soares Ferreira, de 22 anos, acusado de agredir violentamente seus dois filhos.
O caso aconteceu no dia 12 de agosto de 2023, no município de Duque de Caxias/RJ, na Baixada Fluminense. Uma menina, de apenas de 3 anos, faleceu em decorrência das lesões, e um bebê de 1 ano ficou gravemente ferido e precisou ser hospitalizado, mas sobreviveu às agressões, praticadas por seu pai, segundo a polícia. Ele estava sozinho com os dois filhos enquanto a mãe das crianças tinha saído para comprar roupas. Ao chegar, ela se deparou com a menina desmaiada. Ao ser questionado, o pai disse que tinha batido na filha.
A criança chegou a ser levada para uma unidade de saúde perto de onde morava, na comunidade do Cangulo, em Saracuruna, mas já chegou morta ao local. Os laudos periciais confirmaram que a morte da criança foi causada por trauma abdominal intenso, resultante de múltiplas agressões, e que o irmão apresentava traumatismo craniano e outras lesões compatíveis com maus-tratos continuados.
Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial da DHBF, requereu junto à Justiça, um Mandado de Prisão Temporária, em desfavor de Luciano Ferreira, que permanece em local ignorado até o momento, já sendo considerado um foragido da Justiça.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) solicita apoio do Disque Denúncia para divulgação da imagem do investigado, a fim de estimular o recebimento de informações que auxiliem na localização e captura do foragido, e solicita que quem tiver informações sobre a localização de Luciano Ferreira, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:
