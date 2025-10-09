São Gonçalo decreta ponto facultativo no dia 31 de outubro

A decisão transfere a folga do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro (terça-feira), para o dia 31 - Foto: Divulgação - Julio Diniz

A decisão transfere a folga do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro (terça-feira), para o dia 31 - Foto: Divulgação - Julio Diniz

A Prefeitura de São Gonçalo decretou, em publicação no Diário Oficial, nesta terça-feira (7), ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 31 de outubro (sexta-feira). A decisão transfere a folga do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro (terça-feira), para o dia 31.

O decreto não se aplica aos servidores lotados nas Secretarias de Conservação e de Desenvolvimento Urbano, aos profissionais da área de Saúde e de apoio administrativo escalados pelas chefias imediatas da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, bem como aos órgãos, às unidades e aos postos de trabalho cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas, essencialidade, por motivo de interesse público ou não possam sofrer solução de continuidade.

Leia também:

Derrubada de MP é derrota imposta ao povo brasileiro, diz Lula

Câmara impõe derrota ao governo e deixa MP que aumenta tributos perder a validade