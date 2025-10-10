Três suspeitos de esfaquear porteiro de hotel em Niterói são presos em flagrante por tentativa de latrocínio

Foram presos pela polícia, nesta quinta-feira (9), os três suspeitos de esfaquear o porteiro de um hotel localizado no Centro de Niterói e roubar dinheiro do caixa durante a madrugada da última quarta-feira (8).

Durante o ataque, uma das facadas atingiu o olho da vítima que, por pouco, não perdeu a visão.

O funcionário passou por procedimentos médicos e já recebeu alta.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma mulher, acompanhada por um homem, rouba o dinheiro do caixa logo após o porteiro ser agredido. O trio fugiu levando também pertences pessoais da vítima.

Eles foram presos por agentes da 76ª DP (Centro) e autuados em flagrante por tentativa de latrocínio, cuja pena pode ultrapassar 20 anos de prisão.