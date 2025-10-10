PM faz grande operação para retirada de barricadas em seis comunidades de Niterói

A ação foi montada com base em informações da PM de que traficante teriam instalado, recentemente - Foto: Divulgação

Policiais militares do 12ºBPM (Niterói) realizaram uma grande operação, entre a manhã e tarde desta sexta-feira (10), de retirada de barricadas em diversas comunidades de diferentes áreas da cidade de Niterói. Mais de quatro toneladas de materiais foram tirados das ruas.

De acordo com informações da PM, quatro equipes atuaram nas comunidades da Nova Brasília, na Engenhoca; no Serrão, no Cubango; Juca Branco, no Fonseca; comunidade Capim Melado, em Ititioca; no Caramujo; e no Viradouro.

Não há registros de confrontos, prisões ou apreensões durante a ação. Aproximadamente quatro toneladas de entulhos, lixos e demais objetos foram retirados das ruas.