Porteiro de hotel é atacado e esfaqueado por três pessoas no Centro de Niterói

O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de outubro de 2025 - 12:23
O porteiro de um hotel localizado no Centro da cidade de Niterói foi agredido e esfaqueado por três pessoas na madrugada desta quarta-feira (8). O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para o hotel, onde, de acordo com testemunhas em relato à PM, o porteiro foi atacado por três pessoas. Elas também teriam roubado objetos do local.

Os suspeitos fugiram. As investigações sobre o crime estão a cargo da 76ª DP (Centro). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizar os criminosos.

