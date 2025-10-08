Porteiro de hotel é atacado e esfaqueado por três pessoas no Centro de Niterói
O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo
O porteiro de um hotel localizado no Centro da cidade de Niterói foi agredido e esfaqueado por três pessoas na madrugada desta quarta-feira (8). O funcionário foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para o hotel, onde, de acordo com testemunhas em relato à PM, o porteiro foi atacado por três pessoas. Elas também teriam roubado objetos do local.
Os suspeitos fugiram. As investigações sobre o crime estão a cargo da 76ª DP (Centro). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizar os criminosos.