Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3645 | Euro R$ 6,2003
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Confronto em Maricá termina com 2 mortos, 3 presos e apreensão de armas e drogas no Minha Casa, Minha Vida

Foram apreendidas pistolas e grande quantidade de drogas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de outubro de 2025 - 08:22
Material apreendido na ação
Material apreendido na ação -

Uma operação policial militar no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Inoã, em Maricá, terminou em um confronto com criminosos foragidos da justiça ao longo da tarde até a madrugada dessa quinta-feira (9). A ação envolveu equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a operação, os policiais foram atacados com disparos de arma de fogo e revidaram. Dois suspeitos foram mortos: vulgo Tataco, com mandado por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e o vulgo Professor, foragido com mandado de recaptura. Três homens foram presos, entre eles um homem com mandado por não pagamento de pensão alimentícia e o vulgo Mineiro, ferido, que responde por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Outro preso também foi autuado por tráfico.

Foram apreendidas pistolas calibres 9mm e .40, grande quantidade de drogas (maconha, cocaína, crack, ecstasy), munições, carregadores, celulares, radiotransmissores, além de equipamentos táticos utilizados pelos suspeitos.

Os presos permanecem detidos e o local foi periciado. Os corpos foram encaminhados ao IML.

Leia também:

Disque Denúncia pede informações que possam ajudar a esclarecer a morte de caminhoneiro em Seropédica

Policial Militar é preso por matar a namorada na Baixada Fluminense

Tags:

“Minha Casa confronto em maricá Minha Vida”

Matérias Relacionadas