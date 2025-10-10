Confronto em Maricá termina com 2 mortos, 3 presos e apreensão de armas e drogas no Minha Casa, Minha Vida

Uma operação policial militar no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Inoã, em Maricá, terminou em um confronto com criminosos foragidos da justiça ao longo da tarde até a madrugada dessa quinta-feira (9). A ação envolveu equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a operação, os policiais foram atacados com disparos de arma de fogo e revidaram. Dois suspeitos foram mortos: vulgo Tataco, com mandado por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e o vulgo Professor, foragido com mandado de recaptura. Três homens foram presos, entre eles um homem com mandado por não pagamento de pensão alimentícia e o vulgo Mineiro, ferido, que responde por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Outro preso também foi autuado por tráfico.

Foram apreendidas pistolas calibres 9mm e .40, grande quantidade de drogas (maconha, cocaína, crack, ecstasy), munições, carregadores, celulares, radiotransmissores, além de equipamentos táticos utilizados pelos suspeitos.

Os presos permanecem detidos e o local foi periciado. Os corpos foram encaminhados ao IML.

