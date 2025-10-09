Flamengo tem o retorno de Pulgar aos treinos com o grupo

O Flamengo, depois de um longo tempo, teve seu elenco completo a disposição no treino desta quinta (09), no Ninho do Urubu. A boa notícia é o retorno de Erick Pulgar, recuperado de cirurgia no pé direito. Ele treinou com o grupo pela primeira vez desde a lesão.

O volante chileno se machucou no duelo contra o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, no dia 29 de junho. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Ele retorna aos treinos dentro do prazo de recuperação. Ele deve estar disponível para o jogo diante do Botafogo, no dia 15.

Saúl, por outro lado, fez trabalho interno. Ele entrou no departamento médico antes do jogo contra o Bahia e não viajou para Salvador por causa de dores no tornozelo esquerdo. O jogador tem sentido o peso da sequência desgastante do Flamengo, com jogos pelo Brasileirão e Libertadores. Ele será avaliado até o clássico.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 55 pontos, mesma pontuação que o Palmeiras, que tem uma vitória a mais e, por isso, é o líder. Na Libertadores, o time rubro-negro disputará a semifinal no fim deste mês, contra o Racing, da Argentina.